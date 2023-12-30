Gaziantep'te feci olay: Üzerine yük asansörü düşen ayakkabıcı öldü

Gaziantep’te, çalıştığı ayakkabı imalathanesinde üzerine asansör düşen Suriye uyruklu Ahmed Türkmen (45), tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 11:27
Gaziantep'te feci olay: Üzerine yük asansörü düşen ayakkabıcı öldü
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Sanayi Mahallesi’nde 12 Aralık'ta; ayakkabı imalathanesinde çalışan Ahmed Türkmen’in binmek istediği yük asansörü, halatı kopunca üzerine düştü.

Yaralanan Türkmen, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince asansörün altından çıkarılarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Türkmen, sabaha karşı 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

5 çocuk babası Türkmen’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Adli Tıp Kurumu yük asansörü asansör

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