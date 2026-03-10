Eşi hastanede doğum yaparken kendisi çocuk istismarından tutuklandı

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde ikamet eden 14 yaşındaki E.B. adlı kız çocuğu, E.K.(28) adlı şahıs ile birlikte Samsun’da TIR ile gezmek için Karabük’e gittiğini ve kendisine TIR'ın içinde cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Kızın ailesinin şikayeti üzerine E.K. polis tarafından gözaltına alındı. Kızın yaşının 14 olduğunu bilmediğini, kendisine 20 yaşında olduğunu söylediğini ileri süren E.K., TIR ile Karabük’e gezmeye gittiklerini ancak cinsel saldırıda bulunmadığını savundu.

İlyasköy Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen E.K., ifadesinin alınmasının ardından bugün Samsun Adliyesinde adliyesine sevk edildi. E.K.’nin adliyeye sevk edildiği sıralarda eşinin hastanede ikinci kızlarını dünyaya getirdiği öğrenildi.

E.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.