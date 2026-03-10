Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eşi hastanede doğum yaparken kendisi çocuk istismarından tutuklandı

Eşi hastanede doğum yaparken kendisi çocuk istismarından tutuklandı

10.03.2026 13:58:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Eşi hastanede doğum yaparken kendisi çocuk istismarından tutuklandı

Samsun’da 14 yaşındaki kız çocuğuna tır içerisinde cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 28 yaşındaki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin adliyede bulunduğu sırada eşinin bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde ikamet eden 14 yaşındaki E.B. adlı kız çocuğu, E.K.(28) adlı şahıs ile birlikte Samsun’da TIR ile gezmek için Karabük’e gittiğini ve kendisine TIR'ın içinde cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Kızın ailesinin şikayeti üzerine E.K. polis tarafından gözaltına alındı. Kızın yaşının 14 olduğunu bilmediğini, kendisine 20 yaşında olduğunu söylediğini ileri süren E.K., TIR ile Karabük’e gezmeye gittiklerini ancak cinsel saldırıda bulunmadığını savundu.

İlyasköy Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen E.K., ifadesinin alınmasının ardından bugün Samsun Adliyesinde adliyesine sevk edildi. E.K.’nin adliyeye sevk edildiği sıralarda eşinin hastanede ikinci kızlarını dünyaya getirdiği öğrenildi.

E.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

İlgili Konular: #cinsel istismar #İLkadım

İlgili Haberler

Avukatlardan, ölü bulunan istismar mağduru Fatmanur Çelik ve kızı için Bakırköy Adliyesi önünde eylem: 'Anne ve kızın katili tarikat düzeni, cezasızlık sistemi!'
Avukatlardan, ölü bulunan istismar mağduru Fatmanur Çelik ve kızı için Bakırköy Adliyesi önünde eylem: 'Anne ve kızın katili tarikat düzeni, cezasızlık sistemi!' Avukatın Sesi İnisiyatifi, Bakırköy Adliyesi önünde yaptıkları basın açıklamasında, Zeytinburnu Sahili’nde ölü bulunan Fatmanur Çelik ve kızı Hifa için adalet çağrısı yaptı. Açıklamada, kadın cinayetleri ve çocuk istismarına karşı cezasızlık politikalarının son bulması ve 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması talep edildi.
Şanlıurfa’da okul önünde çocuk istismarı: Çocukları para vererek kandırdı!
Şanlıurfa’da okul önünde çocuk istismarı: Çocukları para vererek kandırdı! Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir ilkokulun önünde çocukları 10 TL ve meyve suyuyla kandırarak istismar eden 23 yaşındaki zanlı tutuklandı.
Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi tarafından cinsel istismara uğramıştı: Sahilde ölü bulunan anne ve kızının son görüntüleri ortaya çıktı!
Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi tarafından cinsel istismara uğramıştı: Sahilde ölü bulunan anne ve kızının son görüntüleri ortaya çıktı! Zeytinburnu'nda denizde cesedi bulunan Fatmanur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Şengüler'in (8) son görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan Çelik'in kızı 3 yaşındayken Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisinin cinsel istismarda bulunmasının ardından adalet nöbeti tuttuğu gündeme gelmişti.