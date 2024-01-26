Kırklareli'nde bir kişi evinde ölü bulundu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşlı bir kişi evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 12:13
Kırklareli'nde bir kişi evinde ölü bulundu
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ikamet eden 79 yaşındaki Hayrettin Kızılırmak’tan haber alınamaması üzerine 112 ekiplerine haber verildi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, camdan eve girerek polis ve sağlık ekiplerinin eve girebilmesi için kapıyı açtı.

Eve giren ekipler Hayrettin Kızılırmak’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Kızılırmak’ın cesedi hastane morguna kaldırılırken olay hakkında inceleme başlatıldı.


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