Eşi tarafından bıçaklanan kadın, hastanede hayatını kaybetti
Malatya'da, eşi Mehmet Alper tarafından bıçaklanan Büşra Alper, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Topsöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Alper ile eşi Büşra Alper arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Alper, bıçakla eşi Büşra Alper'i yaraladı.
Kanlar içerisinde kalan Büşra Alper, gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Büşra Alper, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Büşra Alper'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan Mehmet Alper'in emniyetteki sorgulaması ise sürüyor.
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