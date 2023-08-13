Eşi ve çocuklarının içinde bulunduğu daireyi yaktı!

Esenyurt’ta bir kişi, eşi ve çocuklarının evde olduğu anda daireyi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, evi yakan Mehmet D. polis ekipleri tarafından binadan zorla çıkarıldı.

DHA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 17:46
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Yangın, 15.50 sıralarında Balıkyolu Mahallesi 478. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre madde kullanan Mehmet D. eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. 

Evde bulunan Mehmet D.'nin eşi çocuklarını alarak dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evi yakan Mehmet D. polis ekipleri tarafından binadan zorla çıkarıldı. 

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, bina sakinleri Mehmet D.'ye tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen Mehmet D. tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.


İstanbul Yangın Çocuk

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