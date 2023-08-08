Küçükçekmece’de 'tuşlu telefon alınmasına kızdı' evi yaktı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:08

Güncelleme: 08.08.2023 - 10:27

İstanbul Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında yaşayan 55 yaşlarındaki psikolojik sorunları olan ve abisinin velayetinde yaşayan Şenol B., iddiaya göre kendisine tuşlu telefon alınmasına kızarak evi yaktı.

PANİK YAŞANDI

Yangın kısa sürede evin büyük bir kısmını kapladı. Dumanları fark eden binadakiler kendi imkanlarıyla apartmanı boşaltırken yangın sırasında gelen hafif patlama sesleri nedeniyle çevredeki yurttaşlar panik yaşadı.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.

Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü, çatıda maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

"ÇATI ALEV ALDI"

Yangınla ilgili konuşan görgü tanığı Ramazan Çeşmece, "Bahçede oturuyordum, yanık kokusu geldi. Herhalde birisi eski kasaları falan yaktı, sonra patlama sesleri geldi. Çıktım baktım çatı alev aldı. Ondan sonra itfaiyeye telefon ettik" diye konuştu.