Hatay İskenderun'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'ndaki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı ve 42 personel müdahale etti.
KONTROL ALTINA ALINDI
Havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu yangın, saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
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