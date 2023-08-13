Hatay İskenderun'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yayınlanma: 13.08.2023 - 14:36

Güncelleme: 13.08.2023 - 16:01

Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'ndaki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı ve 42 personel müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu yangın, saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.