Eşi ve kendisi bir dönem AKP’de görev yapıyordu: ‘Hepimiz Erdoğanız’ dedi, ihaleleri kaptı
İstanbul Valiliği’ne bağlı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, Fatih Mahmutpaşa Mahallesi’nde bulunan Şeyh Zengi (Baba Ali) Tekkesi rekonstrüksiyon uygulaması işi için ihaleye çıktı. 28.6 milyon TL’lik ihaleyi AKP’li yıllarda Beyoğlu Belediyesi’nde şehir plancısı olarak çalışan Erhan Uludağ’ın şirketi Taksim Yapı şirketi aldı.
Şirket 2011’den bu yana 303 milyon 22 bin 792 bin TL’lik 33 kamu ihalesine imza attı. Uludağ, “Hepimiz Recep Tayyip Erdoğanız” notuyla yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti.
İKİ ŞİRKET, ÇOK İHALE
Uludağ, 2000’de eşi mimar Sevilay Tuncer’le E.S.Yapı şirketini, 2008’de de Taksim Yapı Mimarlık firmasını kurdu. Ancak Sevilay Uludağ 2011’de Taksim Yapı’nın ortaklığından ayrıldı. Aynı tarihte Erhan Uludağ, E.S. Yapı’nın hisselerini eşine devrederek ortaklıktan ayrıldı. Uludağ’ın eşiyle kurduğu E.S.Yapı şirketi 2012’den bu yana 12 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 46 milyon 206 bin TL. Şirket, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Galata Kulesi’ndeki restorasyon ihalesini de almıştı. Sevilay Tuncer Uludağ, ayrıca AKP İstanbul İl yönetiminin eski yöneticileri arasında yer alıyor.
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