Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde 'ateşkes' çağrısı
Brezilya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşa dikkati çekti. Gazze'de 2 milyondan fazla insanın sağlıklı gıda ve suya erişemediğini vurgulayan Erdoğan, "Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum" dedi.
Brezilya'da G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşa dikkati çekerek kalıcı ateşkesin sağlanması için çağrıda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:
"Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır. Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor.
Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk, Lübnan'a yardımlarımız ise 1300 tonu aştı. "Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum"
Etiketler: #Erdoğan #g20 #G20 Liderler Zirvesi
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