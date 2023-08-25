'Kasiyer Merve' cinayetinde yeni gelişme: Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 08:57

Güncelleme: 25.08.2023 - 09:54

20 Ağustos’ta Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında 'kız meselesi' yüzünden tartışma çıkan Hasan S. (25) ile akrabası Yusuf S. (26) parkla buluşma kararı aldı.

Görüşmeye kız arkadaşı Buse K. ve 5 arkadaşıyla bilirlikte gelen Yusuf S.’yi gören Hasan S., olay yerinden kaçarak meydandaki bir markete sığındı.

İddiaya göre, kız arkadaşı Buse K.’nın araçtan getirdiği pompalı tüfeği eline alan Yusuf S. (26), kapıdan çeyiz parası biriktirmek için eniştesinin marketinde çalışan Merve Acar (25) ve arkasına gizlenmeye çalışan Hasan S.’ye ardı ardına ateş etti.

MERVE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Merve Acar ve Hasan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla hiçbir ilgili bulunmayan, çalıştığı markete sığınan kişiyi korumaya çalışırken vurulan Merve Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde Yusuf S., kız arkadaşı Buse K. ve olay anında yanlarında bulunan Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B. ile Tolga G. saklandıkları farklı adreslere yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının hakların ek gözaltı kararı aldırdığı şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorusunun ardından "Kasten öldürme ve yaralama" suçlarından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden cinayet zanlısı Yusuf S. ile birlikte 6’sı tutuklanırken, Tolga G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.