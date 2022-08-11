'Eşimi yanlışlıkla vurdum' diyen itfaiye eri serbest kaldı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:28

İstanbul Arnavutköy'de dün saat 16.30 sıralarında bir cinayet meydana geldi.

İddiaya göre, itfaiye eri 61 yaşındaki Abdüllatif Demircan odada ruhsatlı silahını temizlemeye başladı. Evli olduğu Zeynep Demircan ise bu sırada koltukta el işi yapıyordu.

Abdüllatif Demircan, tabancasını temizlemeye devam ederken, silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun koltukta oturan Zeynep Demircan'a isabet etti. Durumu gören Demircan, sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Zeynep Demircan yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdüllatif Demircan ise olay sonrası gözaltına alındı.

"BİLEREK YAPMADIM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Emniyette sorgusu tamamlanan Abdüllatif Demircan, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Demircan'ın olayla ilgili verdiği ifadesinde, "Tabancam ruhsatlıydı. Evde oturuyordum, tabancamı da uzun zamandır temizlememiştim. Çıkarıp temizleyeyim dedim.

Temizlediğim esnada bir anda silah ateş aldı. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Sonra eşime baktım, kanlar içinde kalmıştı. Eşimi kanlar içinde görünce hemen ambulansı aradım. Daha önce aramızda hiç sorun yaşanmamıştı. Uzaklaştırma kararım ya da benimle ilgili bir şikayeti yok. 2 çocuğumuz var, bilerek yapmadım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

CENAZE İÇİN BİNGÖL'E GİDECEK

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Abdüllatif Demircan adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Demircan'ın serbest kaldıktan sonra ailesiyle birlikte Bingöl'de toprağa verilecek olan eşi Zeynep Demircan'ın cenazesine katılmak için Bingöl'e gideceği öğrenildi.