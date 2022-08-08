Murat Tekin 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı öldürdü: 35 kez şikayet edilmiş!

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:11

İstanbul Bahçelievler'de 28 yaşındaki Selim Tekin, saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine gelerek zorla içeri girdi. Selim Tekin, daha sonra Beyza Doğan'ı banyoya götürerek önce ensesinden ateş etti, daha sonra kendine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

O esnada evde bulunan Beyza Doğan'ın kardeşi "Kardeşimi kurtarın" diye bağırdı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. 16 yaşındaki Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesi kaybetti. Beyza'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürülecek.

Beyza Doğan ve ailesinin Selim Tekin için koruma kararı aldığı öğrenildi.

"35 KEZ ŞİKAYETÇİ OLDUM, 5 KEZ KIZIMI KAÇIRDI"

Baba Cuma Doğan olayı şu sözlerle anlattı:

"Bu adam bir buçuk yıl önce Instagram'dan benim kızımla konuşmaya başlamış. Telefonu kızıma uzaktan eğitim için almıştım. Kızım da Instagram'ı yüklemiş ve bu şahısla görüşmüş. Şahıs önceleri ona abi kardeş şeklinde yaklaşmış daha sonra bunu sevgiliye çevirmiş. Kızıma kötü sözler yazmış. Kız kabul etmiyordu. Bu kez tehditler başladı. Kızı Bağcılar Meydanı'na çağırdı ve orada kaçırdı. Benim şu anda adliyede bu şahıs hakkında 35 şikayet dosyam var. Kızımı beş kere kaçırdı. Olay olmadan önce benim evime gelip tekmeyle saldırdı, kapımı tekmeledi. Daha sonra ben savcıya gittim şikayette bulundum savcı koruma kararı çıkardı. Durum bundan ibaret. Kızım şu an yoğun bakımda o şahsın da ne olduğunu bilmiyorum.

Büyük kızım ve küçük kızım marketten dönüyorlardı o şahıs da bunlardan önce girip binanın merdivenlerinde saklanmış. Benim çocuklar içeri girince o da arkalarından kapıyı zorlamış ve elinde silahla içeri dalmış. 'Kapıyı pencereyi kapatın hepinizi öldüreceğim' diye tehdit etmiş. Kızım Beyza'yı alıp kafasına silahı dayıyor. Kızım yapma diye yalvarıyorken önce 'Seni öldürmeyeceğim' diyor ve kızın kafasını koltuk altına alıp kafasına sıkıyor. Ardından da kendi kafasına sıkıyor"