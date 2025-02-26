Eşine kızıp yolda aracından inen doktora başka bir araç çarptı: Durumu ağır

Esenyurt'ta E-5'te eşi ile tartıştıktan sonra aracını kenara çekerek aşağı inen genç doktora otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı. Feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eşine kızıp yolda aracından inen doktora başka bir araç çarptı: Durumu ağır
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İHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 11:15

Olay, geçen cumartesi günü Esenyurt E-5 Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde yaşandı. Eşi ve çocuklarıyla Edirne istikametine seyreden doktor Asilhan Kılınçlı yaşanan tartışma nedeniyle sinirlenerek aracını sağa çekti.

Otomobilden inen Asilhan Kılınçlı, bir süre sakinleştikten sonra arabaya yürüdüğü esnada arkadan gelen A.Y. kontrolündeki araç kendisine çarptı. Olayı gören yurttaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı doktor hastaneye kaldırıldı. Genç doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sürücü A.Y. ise polisler tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Esenyurt E-5'te yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde aracına inmeye çalışan genç doktora, arkadan gelen otomobil hızla çarpıyor. Çarpanın etkisiyle metrelerce savrulan doktor, ağır yaralanıyor.


Etiketler: #Esenyurt #Doktor

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