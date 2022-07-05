Eşini barakaya kapatıp, insanlık dışı muamele uygulamıştı: 5 yıl hapis

05 Temmuz 2022 Salı, 11:34

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan tekstilci iş insanı Mustafa Y., iddiaya göre, 2 çocuğunun annesi eşi Özgün Y.'yi, 20 Mart 2020'de kendisini aldattığı gerekçesiyle saçlarından sürükleyip döverek aracına bindirdi.

Mustafa Y., araçta da dövmeye devam ettiği eşini Bozkurt ilçesinde bir çiftlik evine götürüp barakaya kapatarak başına da köpek bağladı. Barakada yaklaşık 1 saat zorla tutulan Özgün Y., eşi tarafından tekrar Denizli'ye getirilip bir apart dairede odaya kapatıldı.

Ailesinin Özgün Y.'ye ulaşamayınca polis merkezine başvurduğunu öğrenen Mustafa Y., eşini alıp birlikte yaşadıkları eve götürdü. Burada ailesiyle görüşmeden önce morlukların görülmemesi için yüzüne fondöten sürmek zorunda kaldığını belirten Özgün Y., daha sonra polis merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu. Özgün Y.'nin eşi tarafından zorla götürüldüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.



5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mustafa Y. hakkında Denizli 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Eşine karşı cebir, tehdit, hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret' suçlarından 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkeme, 2 yıl süren yargılamanın ardından 28 Haziran'daki kararla, Mustafa Y.'ye önce 6 yıl hapis cezası verdi ardından da iyi hal indirimi uygulayıp cezayı 5 yıla indirdi. Mahkeme, Mustafa Y.'nin cezası bitene kadar çocuklarının velayet hakkını da kısıtladı.



'ANLATIRKEN BİLE UTANIYORUM'

Özgün Y., kadın olarak insanlık dışı hareketlere maruz kaldığını, ölüm korkusu yaşadığını söyledi. Eşinin kendisini aldatmakla suçladığını ancak mahkemede bu iddiasını kanıtlayamadığını belirten Özgün Y. "Yaşadığım olaylar aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor.Olay günü beni saçlarımdan sürükleyip, döverek arabaya bindirdi. Beni araca bindirdikten sonra yüzüme ve başıma yumruk atarak çiftlik evine götürdü. Anlatırken bile zorlanıyorum. O sırada birini aradı, 'Karıyı aldım, öldürmeye götürüyorum' dedi. Sürekli vurduğu için ellerimle kendimi korumaya çalıştım. Sözde kendisi iş insanı, itibarlı biri. Ben anlatırken bile utanıyorum. Kadınlardan utanıyorum. Hepimiz bu şiddeti yaşıyoruz, durduramadığımız için susturuluyoruz. Mahkemenin bitmesini bekledim, artık susmayacağım. Çiftlik evine götürüp, barakaya kapattı. Başıma da kocaman köpek bağladı. Bana sürekli 'Seni öldüreceğim, gömeceğim' diyordu. Hatta çiftlikte bir bekçi vardı. Beni, hareket etmememi söyleyip, köpeğin parçalayacağı konusunda uyardı. Yaşadığım korkudan dolayı altıma bile yaptığımı hatırlıyorum. Soğuktu, üşüdüğüm için beni oradan başka bir yere götürüp, odaya kapattı. Yüzüme su fırlatıp, bisküvi attı. Ailem bana ulaşamayınca polise gitmiş. Kocam bunu öğrenince birlikte yaşadığım eve götürdü. Dayak yediğim için yüzümün her yeri mosmordu. Suratım tanınmayacak haldeydi. Ailemin görmemesi için zorla yüzüme fondöten sürdürdü. Yaşadıklarımdan sonra polise gidip şikayetçi oldum" dedi.