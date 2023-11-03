Eşini, boşanma davası açmak için gittiği adliyenin bahçesinde öldüren erkek tutuklandı
İzmir'de eşi Neşe Keçkin'i (23), boşanma davası açmak için gittiği adliye bahçesinde bıçaklayarak öldüren Alaattin Keçkin (24) isimli erkek tutuklandı.
Seferihisar Adliyesi'nde, dün sabah saatlerinde eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açmak için adliyeye gitti.
Eşinin peşinden giden Keçkin, barışmak istediğini söyledi. Neşe Keçkin, bu teklifi kabul etmedi. Öfkelenen Keçkin, adliye bahçesinde eşine bıçakla saldırdı. Durumu gören bir polis memuru, müdahale etti.
KADIN KURTARILAMADI
Bu sırada çiftin yakınlarının da dahil olmasıyla arbede çıktı. Keçkin, önce polis memurunu elinden, sonra eşini göğsünden bıçakladı. Çağırılan ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe Keçkin, kurtarılamadı.
Yaralanan polis memuru ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
TUTUKLANDI
Suç aleti ile yakalanan Alaattin Keçkin Emniyet'e götürüldü. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Keçkin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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