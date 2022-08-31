Fatih'te 'intihar girişimi' tramvay seferlerini durdurdu
İstanbul Fatih Beyazıt'ta vince çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar oldu. İşe gitmek isteyenler yürümek zorunda kaldı.
Fatih Beyazıt'ta 30 Ağustos Salı gece saatlerinde bir kişi vincin tepesine çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sabah saatlerine kadar süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca Kabataş-Bağcılar tramvayının Yusufpaşa-Sultanahmet durakları arasındaki seferler durduruldu.
Şahsın ikna edilmesinin ardından 2 saat duran seferler normale döndü. İntihar girişiminde bulunan kişi ise ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.
Tramvay seferlerinin durdurulmasıyla işlerine gitmek isteyenler yürümek zorunda kaldı.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 tramvay hattı güzergahında bulunan vinç üzerinde yaşanan intihar girişimi ve emniyet güçlerinin devam eden ikna çalışması nedeniyle güvenlik amaçlı hattımızın enerjisi kesilmiştir. Seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılmaktadır.T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’mızda seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'da istifa depremi
- Sedat Peker MEB’in Nesrin’ine uzandı
- Saadet bozan ‘Servet’
- Kapatıyor!
- Görüştüğünü kabul etti
- Soylu, sürüklenen öğretmeni hedef gösterdi!
- Erdoğan sloganları atıldı!
- Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
- Kılıçdaroğlu'ndan öğretmene polis şiddetine tepki
- 'Covid-19'dan daha ölümcül olacak'