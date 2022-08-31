Fatih'te 'intihar girişimi' tramvay seferlerini durdurdu

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:07

Fatih Beyazıt'ta 30 Ağustos Salı gece saatlerinde bir kişi vincin tepesine çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sabah saatlerine kadar süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca Kabataş-Bağcılar tramvayının Yusufpaşa-Sultanahmet durakları arasındaki seferler durduruldu.

Şahsın ikna edilmesinin ardından 2 saat duran seferler normale döndü. İntihar girişiminde bulunan kişi ise ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.

Tramvay seferlerinin durdurulmasıyla işlerine gitmek isteyenler yürümek zorunda kaldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 tramvay hattı güzergahında bulunan vinç üzerinde yaşanan intihar girişimi ve emniyet güçlerinin devam eden ikna çalışması nedeniyle güvenlik amaçlı hattımızın enerjisi kesilmiştir. Seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılmaktadır.T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’mızda seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.