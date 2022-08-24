Şırnak'ta aile dehşeti: Evli olduğu kadını ve 3 kızını pompalı tüfekle katletti, teslim oldu

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 08:01

İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde, 24 Ağustos 01.30 sıralarında, Hasan Karaaslan isimli erkek, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

SİLAHIYLA POLİSE GİTTİ

Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi. Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.