Eşinin mezarı başında ölü bulundu

Çorum’da yaşlı bir adam, ziyaretine gittiği eşinin mezarı başında ölü bulundu.

İHA
24 Haziran 2022 Cuma, 21:44
Eşinin mezarı başında ölü bulundu
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Edinilen bilgilere göre, Ulu Mezarlık’ta belediye görevlisi yaşlı bir adamı mezar üzerinde hareketsiz yatarken buldu.

Belediye görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın Arif Uzun (77) olduğu belirlendi. Arif Uzun’un, 2015 yılında hayatını kaybeden eşinin mezarını ziyaret ettiği tahmin edilirken, yaşlı adamın cenazesi otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


çorum Ulu Mezarlık Arif Uzun
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