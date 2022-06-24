Eşinin mezarı başında ölü bulundu
Çorum’da yaşlı bir adam, ziyaretine gittiği eşinin mezarı başında ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Ulu Mezarlık’ta belediye görevlisi yaşlı bir adamı mezar üzerinde hareketsiz yatarken buldu.
Belediye görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın Arif Uzun (77) olduğu belirlendi. Arif Uzun’un, 2015 yılında hayatını kaybeden eşinin mezarını ziyaret ettiği tahmin edilirken, yaşlı adamın cenazesi otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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