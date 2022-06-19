Ihlamur toplamak için evden çıktı, ormanda ölü bulundu
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ıhlamur toplamak için evden çıkan ve geri dönmeyen Sabri Ateş (57), ormanda ölü bulundu.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde oturan Sabri Ateş, sabah saatlerinde evden çıkarak ormanda ıhlamur toplamaya gitti. Ateş'e uzun süre ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kocadere köyü yakınlarındaki ormana gittiği tespit edilen Ateş için arama çalışması başlatıldı.
Ormanda çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, gece saatlerinde Sabri Ateş'in cansız bedenine ulaştı.
Ihlamur ağacından düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Ateş'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
Video Haberler
- İstanbul'da otomobil bariyerlere saplandı
- Aracına ‘Dikkat soygun var’ yazdı
- AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü
- 'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkınlık yaratan an
- Kanser hastası emekli yurttaş isyan etti
- 'Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz'
- Amasya 'da YKS için kimliğini unuttu, yardımına motorize
- Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
- Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tır çarpıştı
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Netflix dizisinin iki oyuncusu yaşamını yitirdi
- 'Cumhur' iki haftada eridi
- Başsavcılıktan 'Mehmet Sami Tuğrul' kararı
- Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
- 'Tek günde 1.72 milyar dolar satışı' iddiası
- İstanbulkarta faizsiz kredi imkanı geldi
- 'Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz'
- Memur ve emekli zammını etkileyecek
- Cenazede korkunç anlar: Tabutun içinden fırladı!
- Atatürk'e ve Türk bayrağına saldırmışlardı