Eşinin şans oyunu oynadığı mekanı basıp zorla eve götürdü

Bursa’da şans oyunları oynayan eşine kızan bir kadın, sinirlenerek dükkanda hem bilgisayara hem de motosiklete zarar verdi.

Eşinin şans oyunu oynadığı mekanı basıp zorla eve götürdü
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İHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 09:49

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir kadın, şans oyunları oynayan eşini dükkandan yaka paça dışarı çıkardı. Öfkesine hakim olamayan kadın, dükkan içindeki bilgisayar ve dışarıdaki motosiklete zarar verdi.

Dükkan sahibi Umut Yıldız, yaşananları "trajikomik" olarak değerlendirerek, olayda hem kendisinin hem de müşterisinin zarar gördüğünü ifade etti.

Motosikletin sahibi Ruken Dilek Yıldız, olaydan büyük zarar gördüğünü belirterek, "Uzlaşmayı tercih ederim ama çözüm bulunamazsa adli makamlara başvuracağım" dedi.


Etiketler: #Bursa #şans oyunları

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