Eşinin sırtına makas saplayarak öldüren erkek için iddianame düzenlendi: ‘Soğukkanlı cinayet’

Yayınlanma: 23.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.09.2024 - 04:00

İddianamede, Lale Polat ve Mensur Polat’ın boşanma aşamasında olduğu belirtilirken olay günü eşya paylaşım için konuşmak için bir arada oldukları belirtildi. Mensur Polat’la Lale Polat arasında olay günü tartışma yaşanırken Mensur Polat’ın ele geçirilemeyen kesici delici aletle Lale Polat’ı 13 kez yaralayarak öldürdüğü iddianamede yer aldı. Ayrıca Mensur Polat’ın olayın ardından Lale Polat’ın cansız bedenini başka bir odaya kapadığı ve diğer odadaki eşyaları sattığı belirtildi. Savcılık Polat hakkında “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep ederken, davanın ilk duruşması 25 Eylül’de Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

ÖLDÜRÜP EŞYALARINI SATMIŞ

Davanın takipçisi olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Nurbanu Satılmış, “Sanığın cezasızlığa dair inancı o kadar yüksek ki, Lale Polat’ı bu şekilde canice öldürdükten sonra cesedi odadayken kapısını kapatıp evde bulunan eşyaları satmış. Yan odada Lale Polat’ın cesedi dururken ve biraz önce Lale Polat’ı öldürmüşken. Tamamen büyük bir soğukkanlılıkla ve cezasızlığa olan güveniyle ve erkek egemenliğin kendisine verdiğini zannettiği güçle beraber bunu işlemiştir” ifadelerini kullandı.