Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İspanyol yıldızdan Mourinho hamlesi!
İspanyol forvet Alvaro Morata, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıkan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımı beğendi.
İsmi Fenerbahçe ile anılan İspanyol forvet Alvaro Morata, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun paylaşımını beğendi.
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ilk idman günü öncesi takım otobüsünden yaptığı 'Sahada olmak için sabırsızlanıyorum' paylaşımı, çok sayıda beğeni alırken, eski öğrencisi Alvaro Morata da paylaşımı beğenen isimler arasında yer aldı.
12 MİLYON EURO'LUK MADDE
2026'ya kadar sözleşmesi bulunduğu Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol santrforun serbest kalma bedeli 12 milyon Euro.
Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlar olan tecrübeli forvet, önceki sezon La Liga'da 32 maça çıkarken 15 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
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