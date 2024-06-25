Adı Süper Lig devleri ile anılıyordu: Barcelona'dan İlkay Gündoğan kararı!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılmasına zorluk çıkarmayacağı iddia edildi.
La Liga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid'e kaybeden ve Hansi Flick'i takımın başına getiren Barcelona'da, İlkay Gündoğan için dikkat çeken bir karar alındı.
BARCELONA İZİN VEREBİLİR
Sport'ta yer alan habere göre Barcelona yönetimi, Finansal Fair-Play nedeniyle İlkay Gündoğan'a istediği teklif gelmesi durumunda ayrılığına izin vermeyi düşünüyor.
Haberde Barcelona yönetiminin, 33 yaşındaki Alman orta sahadan çok memnun olduğu fakat aldığı maaş nedeniyle gelen teklifleri değerlendireceği iddia edildi.
İLKAY AYRILMAK İSTEMİYOR
Ayrıca İlkay Gündoğan'ın, Barcelona'dan ayrılmak istemediği ve şu anda takımda çok mutlu olduğu da söylendi.
Önceki sezon Barcelona formasıyla 51 resmi maça çıkan İlkay Gündoğan bu karşılaşmalarda 5 gol, 14 asistlik skor katkısı sağladı.
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