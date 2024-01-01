Eşiyle tartıştı: Otomobili uçuruma itti

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle tartıştığı öne sürülen M.Y., boş otomobili uçuruma itti.

DHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 16:46
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Olay, saat 13.30 sıralarında Bektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen otomobilin yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. 

Ekiplerin incelemesinde, araçta kimsenin olmadığını tespit edildi. 

Bölgedeki bir görgü tanığı, M.Y.'nin aracı uçuruma ittiğini, kendisine ne olduğunu sorduğunda ise eşiyle tartıştığını söylediğini kaydetti.

Polis, ifadesine başvurmak üzere M.Y.'yi aramaya başladı.


Antalya uçurum araç

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