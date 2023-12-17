Artvin’de orman işçisi uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Artvin’in Murgul ilçesinde ormanlık alanda ağaç keserken düştüğü iddia edilen uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Koyuncular köyünde ilçe Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde orman istihsal sahasında ağaç kesimi yapan İsmail Artar, kestiği ağacın çarpmasıyla uçurumu yuvarlandı.
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışmasıyla Artar’ın bulunduğu yere indi. Hayatını kaybettiği tespit edilen Artar’ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak Murgul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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