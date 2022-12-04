Eski 68’liler Vakfı Başkanı Sönmez Targan yaşamını yitirdi
68'liler Birliği kurucularından, eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) yöneticisi gazeteci-yazar Sönmez Targan 78 yaşında hayatını kaybetti.
Targan’ın ölüm haberini duyuran İstanbul Beyoğlu Belediyesi CHP Meclis Üyesi Reyhan Meral, “Çok kıymetli abim, 68’liler Birliği başkanı, yoldaşım Sönmez Targan’ı maalesef kaldırıldığı hastanede kaybettik, çok üzgünüm. Kızı Emek ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mücadeleye adanmış bir ömür” açıklamasında bulundu.
Targan çarşamba günü Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi’nde ikindi namazından sonra aynı mezarlıkta son yolculuğuna uğurlanacak.
1944’te doğan Targan ilk ve ortaöğrenimini Mersin Tarsus ve Adana’da tamamladı. 26 yaşında İstanbul Maçka Tekniker Yüksek Okulu’nu bitiren Targan bir çok medya kuruluşunda çalıştı. DİSK’e bağlı sendikalarda da görev aldı. Türk Mühendis ve Mimar ve Odaları Birliği’ne bağlı İstanbul birimlerince çıkarılan Ölçü gazetesinin de yazı işleri müdürlüğünü yaptı.
Cumhuriyet gazetesinde yöneticilik ve yazarlık yaptı.
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