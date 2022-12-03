THY uçağında fenalaşan kadın yolcu hayatını kaybetti
Cezayir’in Konstantin şehrine gitmek üzere olan THY'ye ait TK1411 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağın kalkış için hazırlandığı esnada, Cezayirli kadın bir yolcu aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı’ndan saat 14.55’te Cezayir'in Konstantin şehrine gitmek için kalkış hazırlığı yaptığı esnada THY'ye ait TK1411 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçakta Cezayirli kadın bir yolcu rahatsızlandı.
Kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen yolcuya ilk müdahale olay yerinde kabin ekipleri tarafından yapılırken uçağa sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından uçaktan indirilerek Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yolcunun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yaşanan olay sonrası THY uçağı gecikmeli olarak 15.20’de Konstantin’e hareket etti.
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