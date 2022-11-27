'Büyük Mehmet' lakaplı Mehmet Oğuz hayatını kaybetti
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen "Büyük Mehmet" lakaplı Mehmet Oğuz yaşamını yitirdi.
A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen "Büyük Mehmet" lakaplı Mehmet Oğuz hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Mehmet Oğuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Oğuz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Galatasaray, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
Mehmet Oğuz 19'u A Milli Takım ve 6'sı 21 Yaş Altı Milli Takımı olmak üzere toplam 25 kez ay-yıldızlı formayı giydi. Futbola başladığı Galatasaray'da uzun yıllar görev alıp kaptanlık yapan ve "Büyük Mehmet" lakabıyla bilinen Oğuz, kariyerinin son bölümünde Fenerbahçe'de forma giymişti.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada ise, "Kulübümüzde uzun yıllar forma giyerek takım kaptanlığı yapan, 'Büyük Mehmet' lakabıyla bilinen, Türk futbolunun değerli isimlerinden Mehmet Oğuz’un vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mehmet Oğuz'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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