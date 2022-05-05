Eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe, son yolculuğuna uğurlandı
Eski bakanlardan Bekir Sami Daçe 92 yaşında yaşamını yitirmişti. Daçe'nin ölüm haberini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından duyurmuştu. Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Daçe, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da 92 yaşında hayatını kaybeden eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Daçe'nin cenazesi Ceyhan ilçesi Hamdilli Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü, burada helallik alındı.
Cenaze daha sonra Hamdilli Camisi avlusuna götürüldü.
ZEYDAN KARALAR DA KATILDI
Buradaki cenaze törenine Daçe'nin yakınları, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve yurttaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından Daçe'nin naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.
DAÇE'NİN ÖZGEÇMİŞİ
Bekir Sami Daçe, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1930'da dünyaya geldi. Yükseköğretimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Daçe, Cumhuriyet savcılığı ve serbest avukatlık yaptı.
Daçe, Büyük Türkiye Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 19'uncu dönemde Adana Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine giren Daçe, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.
Daçe, evli ve iki çocuk babasıydı.
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