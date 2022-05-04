Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karagöz sanatçısı Metin Özlen'in ölüm haberini duyurdu: 'Hayal perdesinden ebedi âleme göçtü'

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:04

Karagöz sanatçısı Metin Özlen, tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 82 yaşında yaşamını yitiren Özlen'in ölümünü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Özlen'in bir fotoğrafına yer veren Koca "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Koca'nın paylaşımı şu şekilde: