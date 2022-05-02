Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Akar görüşmede, insani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemini ve başta Mariupol olmak üzere, sivillerin emniyetli bir şekilde karadan ya da denizden tahliye edilmesinin aciliyetini vurguladı.
İNSANİ YARDIM KONUŞULDU
Bakan Akar, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha ifade etti.
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