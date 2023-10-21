Eski AKP Ordu Milletvekili Cemal Uysal hayatını kaybetti

AKP 22. dönem Ordu milletvekili olan Cemal Uysal hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 14:39
Eski AKP Ordu Milletvekili Cemal Uysal hayatını kaybetti
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Eski AKP milletvekili Cemal Uysal'ın ölüm haberini Urfa Milletvekili Bekir Bozdağ duyurdu.

Bozdağ, yaptığı açıklamada, "22. dönem Ordu milletvekilimiz Cemal Uysal’ın vefatını teessürle öğrendim. Merhum milletvekilimiz Cemal Uysal’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah" dedi. 


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