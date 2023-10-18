İsrail'i protesto ediyordu... Saadet Partili Nuri Tüfekçi'nin babası hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 08:53

Güncelleme: 18.10.2023 - 08:56

İsrail'in Gazze'deki hastaneye dün akşam düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken, saldırı birçok ilde de protesto edildi.

İstanbul'da da İsrail Konsolosluğu önünde bir araya gelen yurttaşlar, saldırıyı kınayarak, İsrail'e tepki gösterdi.

Konsolosluk önündeki protestoya katılan Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuri Tüfekçi'nin babası Eshabil Tüfekçi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

"BU OLAY İSRAİL'İN VAHŞETİNE GÖLGE DÜŞÜRMEMELİ"

Nuri Tüfekçi, babasının ölümüne ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Kıymetli babam Eshabil Tüfekçi’yi kaybettik. Biber gazından uzakta kalp krizi nedeniyle vefat etti. Allah rahmet eylesin, el fatiha. Bu olay ne Filistinli kardeşlerimizin direnişine, ne bizim protestomuza, ne de İsrail’in vahşetine ve zalimliğine gölge düşürmemeli."

İL BAŞKANI YAZICI'DAN AÇIKLAMA!

Konuyla ilgili Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcımız Nuri Tüfekçi'nin muhterem babaları İstanbul Konsolosluğu önünde gaz bombasından etkilenmesi üzerine geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etmiştir."

Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ise, şu açıklamada bulundu:

"İl Başkan Yardımcımız Nuri Tüfekçi’nin muhterem babası, Gazze için düzenlediğimiz basın açıklaması sırasında kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Merhum’a Allah’tan rahmet; ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum."