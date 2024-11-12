Eski AKP'li Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek gölette ölü bulundu

Kastamonu’nun Azdavay ilçesi eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek’in cansız bedeni gölette bulundu. Göletten çıkartılan Civelek’in cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Eski AKP'li Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek gölette ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 11:56

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde 2004-2024 yılları arasında AKP'den 4 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Osman Nuri Civelek’ten yakınları dün itibarıyla haber alamadı.

Yakınlarının ihbarı sonrasında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, gece saatlerinde arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalarda Osman Nuri Civelek’in aracı, Azdavay ilçesine bağlı Suğla Yaylasında gölet kenarında bulundu. Bunun üzerine ekipler, gölette arama çalışması başlattı. Gece boyunca Civelek’ten bir ize rastlayamayan ekipler, arama faaliyetlerini sabah saatlerinde de sürdürdü. Havadan drone ile gölette de botlarla yapılan çalışmalar sonucunda Civelek’in cansız bedenine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

JAK, UMKE ve AFAD ekiplerince Civelek’in cenazesi, göletten çıkartıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Civelek’in cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Ayrıca ekipler, Civelek’e ait terk edilmiş halde bulunan araçta da incelemelerde bulundu.

Üç çocuk babası Civelek’in ölüm haberini alıp gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Osman Nuri Civelek #AKP #kastamonu

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