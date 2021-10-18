Eski AKP'li vekilden iktidara sert sözler: Türkiye’de ülkeyi yönetenlerin elindeki en kullanışlı argüman dindir

18 Ekim 2021 Pazartesi, 10:43

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, bugün kaleme aldığı yazısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imam hatiplerin 70. kuruluş yıldönümü için yaptığı "Milletimiz çöldeki vaha misali bu okullara nasıl sarılmışsa CHP zihniyeti bu okulları daima bir tehdit olarak görmüştür" sözlerine işaret ederek, "AK Parti’nin neredeyse 90 yıl önceki tek parti CHP’sinin icraatları üzerinden dindarların o temiz duygularını siyaset pazarına sürmesi gerçekten büyük bir talihsizliktir. Doğrusu bu acımasız ‘dindar istismarı’ karşısında kendimi ihanete uğramış gibi hissediyorum.

Mesaisinin büyük bölümünü seçimlerde yeniden oylarını alabilmek için bu insanların dini duygularını istismar etmeye çalışan iktidar, keşke mesaisinin bir bölümünü olsun iflas eden eğitim sisteminin kalitesini arttırmak için harcayabilse..." diye yazdı.

Ocaktan şöyle devam etti:

Ekonomik kriz dayanılmaz boyutlarda, insanlar ekmek derdinde, 10 milyona yakın işsiz var, akıl dışı uygulamalar yüzünden dövizde çılgın yükselişler yaşanıyor, 128 milyar doların nerede olduğu hala izah edilemiyor. Ve böyle bir Türkiye ortamında iktidar olup bitenleri sadece seyrediyor.

İşte böylesine seviyesizliğin dip yaptığı bir Türkiye’de ülkeyi yönetenlerin elindeki en kullanışlı argüman, çok acı ama dindir.