Eski AKP'li vekilden iktidara sert sözler: Türkiye’de ülkeyi yönetenlerin elindeki en kullanışlı argüman dindir
AKP'li eski vekil ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "İnsanların dini duygularını istismar etmeye çalışan iktidar, keşke mesaisinin bir bölümünü olsun iflas eden eğitim sisteminin kalitesini arttırmak için harcayabilse..." değerlendirmesi yaptı.
Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, bugün kaleme aldığı yazısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imam hatiplerin 70. kuruluş yıldönümü için yaptığı "Milletimiz çöldeki vaha misali bu okullara nasıl sarılmışsa CHP zihniyeti bu okulları daima bir tehdit olarak görmüştür" sözlerine işaret ederek, "AK Parti’nin neredeyse 90 yıl önceki tek parti CHP’sinin icraatları üzerinden dindarların o temiz duygularını siyaset pazarına sürmesi gerçekten büyük bir talihsizliktir. Doğrusu bu acımasız ‘dindar istismarı’ karşısında kendimi ihanete uğramış gibi hissediyorum.
Mesaisinin büyük bölümünü seçimlerde yeniden oylarını alabilmek için bu insanların dini duygularını istismar etmeye çalışan iktidar, keşke mesaisinin bir bölümünü olsun iflas eden eğitim sisteminin kalitesini arttırmak için harcayabilse..." diye yazdı.
Ocaktan şöyle devam etti:
Ekonomik kriz dayanılmaz boyutlarda, insanlar ekmek derdinde, 10 milyona yakın işsiz var, akıl dışı uygulamalar yüzünden dövizde çılgın yükselişler yaşanıyor, 128 milyar doların nerede olduğu hala izah edilemiyor. Ve böyle bir Türkiye ortamında iktidar olup bitenleri sadece seyrediyor.
İşte böylesine seviyesizliğin dip yaptığı bir Türkiye’de ülkeyi yönetenlerin elindeki en kullanışlı argüman, çok acı ama dindir.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Karadeniz'de ligin zirvesi değişti!
- Erdoğan 'cumhurbaşkanı adayı' olursa seçimi kazanır mı?
- Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı
- Kraliçe'nin personeline gönderdiği not ortaya çıktı
- Demet Akalın'ın eşi Kurt tehdit edildi
- “Hükümet, kuru kasıtlı olarak yükseltiyor”
- Valilik'ten 'ıspanak yemeyin' uyarısı
- Kılıçdaroğlu sorusuna kağıttan okuyarak cevap verdi
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert paylaşım
- Rıdvan Dilmen'den kırmızı kart yorumu!