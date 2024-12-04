Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’ye 3 yıla kadar hapis talebi
Sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle tutuklanan Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Mahruki’nin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahruki’ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
GÖRÜNTÜLENME SAYISI GEREKÇE SAYILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mahruki’nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya paniğe sebep olma amacıyla hareket ettiği ve paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu bildirildi.
3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianamede ayrıca, Mahruki’nin üzerine atılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçundan dosyasının ayrılarak ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtildi. İddianamede şüpheli Nasuh Mahruki’nin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
26 ARALIK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medya paylaşımıyla eleştiren ve hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklama kararı verilen AKUT kurucularından Nasuh Mahruki'yle ilgili iddianame hazırlandı. Bir yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen Mahruki, 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.
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