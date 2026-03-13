Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eski Bakan Bahattin Şeker’in akaryakıt istasyonu savaş alanına döndü: 3 kişi yaralandı!

Eski Bakan Bahattin Şeker’in akaryakıt istasyonu savaş alanına döndü: 3 kişi yaralandı!

13.03.2026 08:12:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Eski Bakan Bahattin Şeker’in akaryakıt istasyonu savaş alanına döndü: 3 kişi yaralandı!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda koruma polisi ile 2 kardeş arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan koruma polisi Yüksel T. ağır yaralanırken, Münir T. ve Rıdvan T. ise bacaklarından vuruldu.

Bozüyük ilçesinde 20’nci dönem milletvekili ve eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunun otoparkında park meselesi nedeniyle kardeşler Münir T. ve Rıdvan T. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmayı engellemek istediği belirtilen bakan koruma polisi Yüksel T. ile kardeşler arasında arbede yaşandı. Arbedede polis memuru Yüksel T. vücudunun çeşitli yerinden bıçaklandı. Yüksel T. de 2 kardeşi bacaklarından vurup, yaraladı.

İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirtilen polis memuru Yüksel T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 2 kardeş ise Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eski Bakan Şeker’in olay sırasında akaryakıt istasyonunda olduğu ve kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenildi.

İlgili Konular: #kavga #akaryakıt #Bakan

İlgili Haberler

'Güvercin' kavgası kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
'Güvercin' kavgası kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk tutuklandı Samsun’da güvercin yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayan 14 yaşındaki çocuk, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aydın'da AKP'li başkanların emniyette biten kavgası istifa getirdi
Aydın'da AKP'li başkanların emniyette biten kavgası istifa getirdi Aydın'da AKP İncirliova İlçe Başkanı ile Gençlik Kolları Başkanı arasında çıkan ve vatandaş kamerasına yansıyan kavga karakolda bitti. AKP Aydın İl Başkanlığı'nca konuya ilişkin yapılan açıklamada her iki başkanın da görevlerinden istifa ettiği duyuruldu.
Jandarmanın müdahale ettiği kavgada ateş açıldı: 2 yaralı
Jandarmanın müdahale ettiği kavgada ateş açıldı: 2 yaralı Şanlıurfa’nın kırsal Kanoğlu Mahallesi’nde husumetli iki aile arasında çıkan kavgaya jandarma müdahale etti. Jandarmanın müdahalesi sırasında açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, o dehşet anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.