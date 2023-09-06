Eski bakan Necmettin Cevheri'nin cenaze programı belli oldu

Yayınlanma: 06.09.2023 - 12:08

Güncelleme: 06.09.2023 - 12:08

Eski bakanlardan olan ve 93 yaşında hayatını kaybeden Necmettin Cevheri'nin cenaze programı belli oldu.

Cevheri için bugün saat 14.00’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir tören düzenlenecek ve ardından ikindi namazını müteakiben Cebeci Aile Mezarlığı’nda defnedilecek.

NECMETTİN CEVHERİ KİMDİR?

Necmettin Cevheri, 1930 yılında Şanlurfa’da dünyaya geldi. 1965’de siyasete giren ve yıllarca Süleyman Demirel ile birlikte politika yapan Cevheri, 30 yıl süreyle TBMM’de Milletvekilli olarak bulundu.

Turizm, Adalet, Tarım ve Devlet bakanlıklarının yanı sıra Başbakan Vekilliği de yapan 92 yaşındaki Cevheri, Tansu Çiller hükümetlerinde de bakanlık görevinde bulunmuştu.