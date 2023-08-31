Eski milletvekili Mehmet Pürdeloğlu için TBMM'de tören düzenlendi!
Ankara'da hayatını kaybeden 18'inci dönem Hatay Milletvekili Mehmet Pürdeloğlu için Meclis'te tören düzenlendi. Törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Eski milletvekillerinden Mehmet Pürdeloğlu (77), 2 gün önce Ankara'da yaşamını yitirdi. Pürdeloğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
HATAY'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, milletvekilleri, bürokratlar ve Meclis personeli katıldı. Pürdeloğlu'nun cenazesi, yarın Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verilecek.
MEHMET PÜRDELOĞLU KİMDİR?
Kırıkhan'da 1946 yılında doğan Mehmet Pürdeloğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 18'inci dönemde Anavatan Partisi'nden Hatay milletvekilliği yapan Pürdeloğlu, 3 çocuk babasıydı.
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