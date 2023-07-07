Eski Bakan Taner Yıldız’ın acı günü
Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın babası Eşref Yıldız hayatını kaybetti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan ve AKPi eski Kayseri Milletvekili olan Taner Yıldız’ın babası Eşref Yıldız vefat etti.
87 yaşında hayatını kaybeden Yıldız’ın cenaze namazı öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami’nde kılınacak. Kılınacak olan namazın ardından Eşref Yıldız’ın cenazesi Asri Mezarlıkta defnedileceği öğrenildi.
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