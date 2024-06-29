Milaslı sporcu Bahtiyar Bahar, evinin önünde ölü bulundu
Fitness sporcusu Bahtiyar Bahar, Muğla'daki evinin önünde ölü bulundu. Bahar'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı ifade edildi.
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Beçin Mahallesi’nde yaşayan ve fitness sporuyla ilgilenen Bahtiyar Bahar, sokakta ölü bulundu.
Olay, Milas ilçesi Beçin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinlerinin yolda hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
OTOPSİDE BELLİ OLACAK
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin fitness sporcusu Bahtiyar Bahar olduğu öğrenildi.
Bahar’ın naaşı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsiye gönderildi. Bahar’ın ani ölümü, ailesi ve sevenlerini derinden üzerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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