Otomobilde ölü bulundu... Soruşturma başlatıldı!
Mardin'de Barış Ertaş (25) uzun süredir park halinde olan otomobilinde ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yeni Kent Mahallesi'nde yaşandı.
Uzun süredir yol kenarında park halindeki otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Barış Ertaş olduğu belirlendi. Ertaş'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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