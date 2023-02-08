Eski başkanın Antakya’yı enkaza çeviren isimle 'kentsel dönüşüm' alışverişi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 22:07

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 23:08

Merkez üssü Kahramanmaraş olup 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar alan illerin başında gelen Hatay enkaza döndü. Çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'ın Antakya ilçesinde 2019 yılında AKP'li Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın da katıldığı 'Güçlü Bahçe City' adlı konut sitesi, depremde yerle bir olmasıyla gündeme gelmişti. Hatay’da yıkılan birçok sitenin ve çeşitli yapıların arkasında ismi olduğu öğrenilen Servet Altaş’ın yaptığı projelerin bazılarını kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaptığı ortaya çıktı.

Servet Altaş’ın AKP'li Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın yanında, eski AKP’li Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ile de yakın temaslar kurduğu ortaya çıktı. Kimyeci, 2017 yılında Servet Altaş’la Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bir araya geldiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

‘’Antakya Belediyesi’nin yaptığı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında SER-AL iNŞAAT sahibi Servet Altaş ile fikir alışverinde bulunduk.’’

AKP’li eski başkan İsmail Kimyeci daha önce eşi Süreyya Nursel Kimyeci'nin, Hatay Devlet Hastanesi'nden işe gitmeden 10 yıl boyunca maaş aldığı haberi ile gündeme gelmiş, ancak Hatay Valiliği iddia ile ilgili soruşturmaya izin vermemişti.