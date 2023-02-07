Hatay'da arama kurtarma çalışmaları böyle yapılıyor! Kamera ışıkları kapatılınca ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da, enkaz altında kalan yurttaşların kurtarılması için gerçekleştirilen çalışmaların neredeyse "zifiri" karanlıkta yapıldığı ortaya çıktı.
Türkiye, yıllardır alınmayan tedbirler nedeniyle tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, can kaybındaki artış sürüyor.
Depremin etkilendiği kentlere ulaşabilen ekiplerin, arama kurtarma çalışmalarını hangi koşullarda yaptığı ise acı bir şekilde ortaya çıktı. Habertürk canlı yayınında gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çekim için kullanılan kamera ışıklarını kapattırarak arama kurtarma çalışmalarının nasıl bir ortamda yapıldığını gösterdi.
Canlı yayın için gerekli olan ışıklar kapatıldığında, ortamın neredeyse zifiri karanlık olduğu görüldü.
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