Elazığ Barınak Davası: 'Adeta soykırım yapılmış'

26 Ocak 2022 Çarşamba, 09:48

AKP’li Elazığ Belediyesi’ne ait Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanların ölümcül koşullar altında yaşam mücadelesi vermelerine ilişkin açılan davanın dün görülecek üçüncü duruşması ertelendi. Avukatlar hava muhalefeti ve uçakların rötar yapması sebebiyle duruşmaya katılamadı. Hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla Elazığ Belediyesi eski Veteriner İşleri müdürü Vesile Tutçugil’in de aralarında bulunduğu 4 belediye personeli yargılandığı dava hâkimin de mazeretli olması sebebiyle 16 Mart tarihine ertelendi.

4 ayda bin 62 hayvanın öldüğü barınakla ilgili davayı açan hayvan hakları aktivisti ve veteriner hekim Türkan Ceylan için change.org’ta destek kampanyası başlatıldı, 80 binin üzerinde imza atıldı. Türkiye'de açılması bile emsal niteliği taşıyan bu davanın bütün barınakları ve hayvanları etkilediğini kaydeden Ceylan, "Hayvan barınakları ölüm kamplarına dönmesin, sorumlular cezalandırılsın. Bu davaya hepimiz sahip çıkalım” diye konuştu.

BirGün'den Dilara Şimşek'in haberine göre Ceylan, yaklaşık 3 senedir mücadele ettiklerini ve Elazığ Belediyesi’nin kendilerini yıldırmaya çalıştıklarını anlattı:

“Savcılık iki kere barınağa gitti. Hayvanların durumunu kendileri fotoğrafladı, kaydetti. Savcılık raporları bilirkişi raporları var. Bu barınak hâlâ aktif. Aynı sistemde devam ediyorlar. Bu çok büyük hukuksuzluk. Yaklaşık iki senedir orada ne olduğunu bilmiyoruz çünkü hiçbir gönüllü içeri giremiyor. İlk duruşmamız pandemi nedeniyle yapılmamıştı. İkinci duruşma ekim ayında görüldü, dün görülecek üçüncü duruşma yine ertelendi. Elazığ Belediyesi Twitter’dan yaptığım paylaşımları sürekli şikâyet edip, manevi tazminat davası açıyor. Her yerden şikâyet edip, yıldırma politikası uyguluyorlar. Süreci uzatarak kan kaybettirmeye çalışsalar da biz her geçen gün daha da büyüyerek bu davaya sahip çıkıyoruz.”

HAYVANLARIN ÖLMEDİĞİ GÜN OLMADI

Hayvan soykırımın yapıldığı ve adeta imha merkezi haline getiren barınakta yaşanılanlar Savcılık tarafından da tespit edilmiş "Adeta hayvan soykırımı yapılmış" denilmişti. Bilirkişi raporunda ise ‘birbirini yiyen kedilerin olduğu’ ifadeleri yer almıştı. Geçen ekim ayında ortaya çıkan raporda, bazı padokların uzun süre temizlenmediği, hasta hayvanlarla sağlıklı hayvanların karışık halde bulunduğu, sağlıklı hayvanların yanında ölü hayvanların bulunduğu ve tarihi geçmiş ilaçların verildiği kaydedildi. Tutanaklara göre Elazığ Belediyesi’nin hayvan bakımevinde Ekim 2020’de 206 köpek 88 kedi, Aralık 2020’de 103 köpek, 80 kedi, Ocak 2021’de 230 köpek, 85 kedi, Şubat 2021’de ise 192 köpek, 78 kedi öldü. 4 ayda toplam bin 62 hayvanın öldüğünü gösteren tutanaklara göre bir kedi ve köpeğin ölmediği gün olmadı. Tutanaklara hayvanların ölüm sebepleri yazılmadı.