Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen son yolculuğuna uğurlandı: Hasta yatağında 'Murat Çalık' tepkisi

Türk siyaseti ve Türk basını, Altan Öymen’in cenazesinde birleşti. Öymen, kendisi için TBMM’de ve CHP Genel Merkezi’nde yapılan törenin ardından İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 19 Temmuz Cumartesi günü hayatını kaybeden Eski CHP Genel Başkanı, Turizm ve Tanıtma Bakanı ve gazetemiz yazarı Mehmet Altan Öymen’in cenazesi Ankara’daki törenlerinin ardından dün İstanbul’a getirildi. Altan için cenaze töreni, ikindi namazı sonrası Şişli Teşvikiye Cami’nde düzenlendi. Törende gazetemiz adına genel yayın yönetmeni Mine Esen, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Yıldız, Yenigün Haber Ajansı Basın Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve yazarımız Özlem Yüzak, Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ Yönetim Kurulu üyesi Osman Gölcük, Cumhuriyet Kitap Dergi yayın yönetmeni Gamze Akdemir, Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Koordinatörü Ercan Erdal, Haber Müdürü Can Uğur, yayın kurulu üyesi ve gazetemiz yazarı Miyase İlknur, gazetemiz yazarları Şükran Soner, Oktay Ekşi, Nilgün Cerrahoğlu, Orhan Bursalı, Arif Kızılyalın, Bedri Baykam, Ahmet Tan, Örsan K. Öymen hazır bulundu.

‘KİM ÖLE, KİM KALA’

Taziyeler Öymen ailesi tarafından kabul edilirken başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İş İnsanı Aydın Doğan, Fotoğrafçı Coşkun Aral, İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu olmak üzere Öymen’i son yolculuğuna siyaset, sanat ve iş dünyasından oluşan kalabalık bir kitle uğurladı. Törende gazetemize konuşan Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban, kendisi için Öymen’in ‘aileden birisi’ olduğunu belirtirken, “Öymen, ödünsüz çözüm üretebilen bir kişilikti” dedi. Kendisini zamanında CHP Parti Meclisi’ne kendisinin önerdiğini söyleyen Eski CHP Milletvekili ve Eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, “Bana davette bulunduğunda DİSK Başkanlığına aday olacağımı söylemiştim. Seçime bir yıl olduğunu duyunca ‘o zamana kadar kim öle, kim kala’ diyerek beni ikna etmişti” ifadelerini kullandı.

‘BUNLAR İNSAN DEĞİL Mİ!’

Öymen’in hapishane arkadaşı olduğunu söyleyen Eski İstanbul Barosu Başkanı Av. Turgut Kazan, “Duyarlılığını hiçbir zaman kaybetmedi. Karşı tarafı anlamak ve kendisini zenginleştirmek için soru sormayı çok önemserdi. Neredeyse her akşam bu şekilde sohbet ederdik” dedi. Kısa bir süre önce telefonunun bilinmeyen bir numara tarafından arandığını ve karşısındaki kişinin, “Ben Altan Öymen’in torunuyum. Dedem sizle görüşmek istiyor” dediğini belirten Kazan, “Murat Çalık’a yapılanlara çok tepkiliydi. Adli Tıp’ı sordu ve ‘bunlar insan değil mi’ diye tepki gösterdi” sözleriyle Öymen’in zor konuşabildiği dönemde bile yaşananlara kayıtsız kalmadığına dikkat çekti.

VALİ GÜL DE TÖRENDE

Öymen’in, “Atatürk’ün iki büyük eserim” dediği mirasa sahip çıktığını vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “İyi bir Cumhuriyetçi, Atatürkçüydü. Siyaseti polemikler üzerinden değil, ilkeler üzerinden yürüttü. Düşüncelerini polemikler ve ses yükselterek beslemeyi tercih etmedi. Empati becerisi çok yüksekti. ‘Çiçekleri yıldırımlar değil yağmurlar besler’ denir, o bizi besledi. Bir aile büyüğümü kaybetmiş hissediyorum” dedi. İstanbul Valisi Davut Gül ise Öymen’in eşini kaybetmesi sonrası taziyeye geldiğini ve bugün de Öymen ailesine üzüntülerini bildirmek için törende bulunduğunu belirtti. Gül, Altan Öymen’in Türk siyasetindeki önemine ilişkin soruya ise “Siyasi boyutunu siyasetçilerin konuşması daha doğru olur. Ben taziye için buradayım” yanıtını verdi. Altan, Teşvikiye Cami’ndeki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Fotoğraflar: Vedat Arık