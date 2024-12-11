Eski CHP Grupbaşkanvekili Levent Gök: ‘Bu ödül, iktidara verilmiş bir kırmızı karttır’

Yayınlanma: 11.12.2024 - 14:12

Güncelleme: 11.12.2024 - 14:12

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), dün Ankara Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde İnsan Hakları Ödül Töreni düzenledi. Her yıl verilen ödül bu yıl önceki dönem CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök’e verildi. Gök, 28 Aralık 2011’de Şırnak Uludere’de yaşanan olayları anlattığı “Roboski: Uludere’nin Gözyaşları” isimli kitabıyla ödüle layık görüldü.

Törene çok sayıda CHP’li parti mensubu, belediye başkanları ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı. Törenin açılış konuşmasını SDD Genel Başkanı Sami Doğan yaptı. Doğan, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından “Sosyal demokratlar olarak eşitlik, özgürlük, adalet, dayanışma ve doğayı koruyan politikaların yaşama geçirildiği bir Türkiye istiyoruz” dedi.

İktidarın yönetim şeklini de eleştiren Doğan, kurtuluş yolu için önümüzdeki genel seçimleri işaret etti. Daha sonra kürsüye çıkan Doç. Dr. Neval Oğan Balkız, başta dünya genelinde olmak üzere tarihsel olarak insan haklarının gelişimini ve yaşanan ihlalleri anlattı. Devletin yönetim biçimi ile hak ihlallerinin bağlantısını vurgulayan Balkız, “Devlet ile birey arasında iletişimi sağlayan demokratik düzenin ortadan kalktığını görüyoruz” dedi.

‘YÖNETİCİLERİN KENDİLERİNDEN UTANMASI GEREKİR’

Daha sonra kürsüye çıkarak konuşma yapan Levent Gök, “Bu ödül bir başarıdan dolayı değil, acının fikri takibinden dolayı veriliyor. Bu ödülün bir başka anlamı da bu ülkeyi yönetenlere bir sorumluluk mesajıdır. İnsan hakları ödülü verilen bir ülkenin yöneticilerinin bir düşünmesi, kendilerinden utanması gerekir. Bu ödül, iktidara verilmiş bir kırmızı karttır” dedi.

Kitabı yazma aşamalarından söz eden Gök, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘olay karanlık dehlizlerde kalmayacak’ dedi. Ben ilerledikçe olayın karanlık değil, oldukça aydınlık olduğunu gördüm. Yalnızca karartılmıştı. Ya sinip köşemize çekilecektik ya da arı kovanına çomak sokacaktık. Biz devam ettik. Demokratik bir hukuk devletinde, bu olaydan sonra devleti yönetenlerin hesap vermesi gerekirdi. 34 kişinin öldürüldüğü bu olayda bir tek kişi mahkeme önüne çıkmadı, kovuşturma yapılmadı” diye konuştu.

ULUDERE’YE ANIT DİKİLECEK

Gök, kitabı kısa bir şekilde özetlemesinin ardından kitaptan elde edilen gelirler ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yardımlarıyla Uludere’ye olay anısına anıt dikileceğini belirtti. Anıtta, ağlayan bir anne ve bir çocuk figürü yer alıyor. Altında ise kitabe halinde yaşamını yitirenlerin isimleri yazıyor. Konuşmasının ardından Gök’e çiçek ve ödül takdimi yapıldı. Gök’e ödül verilirken Soyer, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol sahnede yer aldı.



