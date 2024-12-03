Levent Gök, SDD’den İnsan Hakları Ödülü aldı

Yayınlanma: 03.12.2024 - 13:27

Güncelleme: 03.12.2024 - 13:27

Sosyal Demokrasi Derneği’nin (SDD) bu yılki SDD 2024 İnsan Hakları Ödülü, insan hakları savunuculuğu konusundaki çalışmaları ve “Roboski: Uludere’nin Gözyaşları” adlı kitabıyla bu alanda hafızalara kazınan, önceki dönem CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök’e takdim edilecek. 10 Aralık 2024 İnsan Hakları Günü’nde saat 18.00’de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğin bir diğer önemli konuğu ise Viyana Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neval Oğan Balkız olacak. Balkız, “Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunsalı” başlıklı sunumuyla akademik bilgi ve deneyimini katılımcılarla aktaracak. Sunumda, Türkiye’deki insan hakları gündeminin zorlukları ve çözüm yolları tartışılacak; katılımcıların sorularıyla interaktif bir tartışma ortamı sağlanacak. Oturum, hem insan hakları mücadelesine dair yeni perspektifler kazandıracak hem de bu konuda farkındalığı artıracak.