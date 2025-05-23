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Devlet Opera ve Balesi Eski Sanatçısı Almula Özlem gömütü başında anıldı

Devlet Opera ve Balesi Eski Sanatçısı Almula Özlem gömütü başında anıldı

23.05.2025 20:07:00
Güncellenme:
ANKARA/Cumhuriyet
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Devlet Opera ve Balesi Eski Sanatçısı Almula Özlem gömütü başında anıldı

Genç yaşta yaşamını yitiren Devlet Opera ve Balesi Eski Sanatçısı Almula Özlem, gömütü başında anıldı.

Geçtiğimiz yıl genç yaşta yaşamını yitiren Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Almula Özlem, bugün yaşamını yitirişinin 1'inci yıldönümünde gömütü başında anıldı.

Anma törenine, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, meslektaşları, dostları ve ailesi katıldı. 

ALMULA ÖZLEM KİMDİR?

1978'te Ankara’da doğan Almula Özlem, sanat yaşamına Ankara Devlet Opera ve Balesi çocuk balesi bölümünde adım attı.1989'ta Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’ne kabul edilen Almula Özlem, başarısıyla 10 yıllık konservatuvar eğitimini 2 yıl sınıf atlayarak tamamladı. 1995'te kazandığı bursla, Kanada’daki Royal Winnipeg Bale Okulu’nda eğitim gördü.

1998'de Devlet Opera ve Balesi’nde profesyonel kariyerine başladı. 2000'de Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen Helsinki Bale Yarışması’na katıldı ve Türkiye’yi başarıyla temsil etti. 2007'de Rotary kulüpleri tarafından ‘Yılın Sanatçısı’ ödülüne layık görüldü.

Uzun yıllar Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde başdansçı olarak profesyonel sanat hayatına devam eden Almula Özlem, sahneye veda ettikten sonra Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bale başöğretmeni, Ankara Devlet Opera ve Balesi başkoreograflığı gibi pek çok görevi başarıyla üstlendi. Almula Özlem, 23 Mayıs 2024'te 46 yaşında yaşamını yitirdi. 

İlgili Konular: #opera #sanatçı #anma

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