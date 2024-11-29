Eski erkek arkadaşı tarafından vurulan gazeteci Semra, yaşam savaşı veriyor

Yayınlanma: 29.11.2024 - 13:51

Güncelleme: 29.11.2024 - 13:51

Elazığ’ın Abdullahpaşa Mahallesi’nde 15 Kasım’da meydana gelen silahlı saldırıda, Kanal Fırat Televizyonu muhabiri Semra Demirelli, eski erkek arkadaşı Vahap Çetin tarafından ensesinden vuruldu.

Çetin, Demirelli ile tartıştıktan sonra belinden çıkardığı silahla saldırıda bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Demirelli, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Vahap Çetin ise olayın ardından intihar etti.

Semra Demirelli, ensesinden aldığı kurşun yarasıyla ağır bir şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Demirelli’nin sağlık durumu, Elazığ halkı ve Türkiye genelinde büyük bir endişe ile takip ediliyor.

Demirelli’yi vurduktan sonra Akçakiraz bölgesine giderek canına kıyan Çetin, kurtarılamadı.